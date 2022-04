Gianluigi Donnarumma zbulon të ardhmen e tij

Gianluigi Donnarumma ka folur për fitoren e PSG-së në Ligue 1.

“Fitorja e dhjetë në kampionat ishte synimi ynë. Është për të ardhur keq që me Champions League gjithçka doli kështu. Do të qëndroj në PSG dhe do të përpiqem të fitoj Ligën e Kampionëve.

Titulli na solli kënaqësi. Mua m’u desh këtë vit për t’u përshtatur, por jam shumë i kënaqur me mënyrën se si doli gjithçka. Është për të ardhur keq që kemi zhgënjyer tifozët me rezultatin në Ligën e Kampionëve, por ne do të përpiqemi të arrijmë”.

Mbi largimin e tifozëve të PSG-së në shenjë proteste në fund të ndeshjes kundër Lens.

“Ne ishim shumë të trishtuar sepse ata na kanë mbështetur gjithmonë dhe ishin lojtari i 12-të. Ne i kuptojmë ato. Ne gjithashtu duam të arrijmë rezultate të mira në Evropë”.

Për të konkurruar me Keylor Navas

“Unë jam këtu për të qenë portieri kryesor. Siç thashë, ky vit u shpenzua për adaptim. Ndryshimet nuk ishin të lehta, më duhej të mësohesha me një gjuhë tjetër dhe me zakonet lokale.

Unë dhe Navas kemi një marrëdhënie të shkëlqyer, por, siç tha ai tashmë, një konkurrencë e tillë nuk ishte e lehtë për askënd. Situata duhet të ndryshojë patjetër”, tha portieri i PSG -së për Sky Sport. /albeu.com/