Gerard Pique dhe Shakira, 12 vite lidhje në 12 foto

Futbollisti i Barcelonës Pique dhe këngëtarja e Kolumbisë Shakra i dhanë fund sot një romance që nisi në vitin 2010 dhe që la dy fëmijë, Milanin dhe Sasha.

Kjo ishte fotoja e parë së bashku e Gerard Pique dhe Shakira-s, ku ata pozojnë ndër të tjera me Carles Puyol, partnerin e Pique dhe të dashurën e tij, Malena Costa dhe me grimieren e këngëtares, Beatriz Matallana (pranë saj), gjatë festës së ditëlindjet e Piqué dhe Shakira, në një fotografi që Piqué e postoi në Twitter në vitin 2011. Me të ata thyen ekskluzivitetin e synuar nga shumë media, të cilat kërkuan t’i fotografonin së bashku përpara se të shpallnin lidhjen e tyre, diçka që e bënë në mars 2011.

Futbollisti i Barcelonës Gerard Pique përqafon dhe puth të dashurën e tij, këngëtaren Shakira, për kënaqësinë e shokëve të tij të skuadrës, Busquets, Bojan, Villa dhe Xavi (nga e djathta në të majtë), gjatë koncertit që këngëtari dha në stadiumin Lluis Companys të Barcelonës për të. festojnë arritjen e Barçës në Ligën e Kampionëve pasi mposhtën Manchester 3-1, në maj 2011. Ishte një nga daljet e para publike që ata bënë duke treguar dashurinë e tyre.