Gazetari italian i befason të gjithë, njofton se Zidane është nisur drejt Torinos

Salvatore Biscotti ka shkruar në rrjetet e tij sociale se Zidane është parë në orët e para të mëngjesit të datës 13 dhjetor duke u larguar nga Parisi për në Torino.

Franca shpreson të mbajë teknikun Deschamps, dhe kështu Zidane mund të jetë një pikë kthese për rindërtimin e Juventus.

Ish-shoku i tij i skuadrës prej shumë kohësh, Del Piero, thuhet se ka bindur ish-teknikun e Real Madrid që të ribashkohet me të në Torino, te Juventus./h.ll/albeu.com

🚨Zinedane #Zidane spotted early in the morning today leaving Paris en route to Turin. He will be a key part of the Juventus project, as France hope to retain Didier Deschamps. Long time teammate, Del Piero has convinced Zizou to reunite with him in Turin, at #Juventus. ⚪️⚫️ pic.twitter.com/UthF8K32kb

— Salvatore Biscotti (@SalvatoreBisco4) December 13, 2022