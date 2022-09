Gattuso: Vajza ime është vetëm 18 vjeç, Toni Lato është mashkulli ideal për të

Toni Lato është jo vetëm një futbollist i shkëlqyer, por është edhe dhëndri ideal për Gennaro Gattuso.

Kështu ka thënë vetë trajneri italian në fund të fitores ndaj Getafes. Një frazë që u bë virale në Spanjë: “Ai është një djalë i jashtëzakonshëm dhe shumë modest. Vajza ime është shumë e re, është vetëm 18 vjeçe, por mendoj se Toni do të ishte mashkulli ideal për të, çdo vajzë do të donte të kishte një djalë si Toni, realiteti i njeriut për të cilin po flasim”. /albeu.com/

Gennaro Gattuso: “We’re lucky to have a player like Toni Lato. He’s a great guy. My daughter is very young, she is only 18. But someone like Toni is an ideal man for her.”

“So you can see what a guy he is, humble and hardworking.”

— Anthony Jack (@anthony_jack_k) September 4, 2022