Gattuso ndodhet në Spanjë për të nënshkruar me ekipin e ri

Gennaro Gattuso tashmë do të ketë një ekip të tijin për të drejtuar pas disa kohësh.

Ish-trajneri i Milanit dhe i Napolit ka mbërritur në Spanjë për të nënshkruar me ekipin e Valencias. Kontrata e tij do të jetë e vlefshme deri në vitin 2024 dhe firmat janë hedhur padyshim në orët e vona të darkës.

Gattuso është pritur me duartrokitje dhe dashuri të madhe nga disa tifozë që ndodheshin aty./ h.ll/albeu.com

Gennaro Gattuso has just arrived in Valencia to sign the contract until June 2024. Paperworks are already completed. 🦇🇮🇹 #Valencia

Gattuso will be announced as new Valencia manager in the comong hours.

🎥⤵️ @SalvaGomis97 pic.twitter.com/SOaBUiuiNR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022