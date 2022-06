Gati për t’u rikthyer në fushë, Chiesa: Shihemi sërish

Pasi ka humbur Dybala dhe duke pritur për të kuptuar lëvizjet e tregut të transferimeve që do të jenë të suksesshme, rinisja e Juventusit përfshin domosdoshmërisht rikuperimin e Federico Chiesa nga dëmtimi i rëndë.

Anësori i Juventusit nuk dëshiron të nxitojë për rikthimin: “Dua të rikthehem sa më shpejt, por duhet të respektojmë rregullat”.

Për një lojtar shpërthyes si ai, respektimi i kohës për rikuperim të plotë të muskujve është thelbësor. Chiesa e di këtë dhe edhe nëse është në ankth, siç tha anësori i Juventusit, ai e di që durimi është ilaçi fitues:

“Stafi mjekësor po më ndihmon shumë dhe në çdo gjë, është fantastike. Mendoj se jam gati për fillimin e shtatorit, por do të shohim”.

“Çdokush do të donte të vishte fanellën me numrin 10 të Juventusit, kampionët e mëdhenj e kanë veshur atë. Në korrik do ta dini zgjedhjen time dhe mezi pres të luaj. me Vlahovicin, i cili është një futbollist i madh”.

Megjithatë, për rolin në fushë, Chiesa nuk ka dyshime: “Ndihem më i qetë si anësor dhe Allegri di të bëjë maksimumin nga unë. Mënyra se si luajta në kombëtare është perfekte për mua”. /albeu.com/