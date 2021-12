Gasperini: Fitore e madhe, treguam karakter

Atalanta mposht Veronën dhe gjen një buzëqeshje pas eliminimit nga Champions League. Trajneri i Nerazzurrëve, Gian Piero Gasperini , pritet në sallën e shtypit të Bentegodi për konferencën pas ndeshjes

A është kjo fitorja më e madhe e gjashtë të fundit?

“Është një fitore shumë e madhe, sepse luajtëm me një ekip të fortë. E përmbysëm lojën me një ekip që ka fizik, di çfarë të bëjë dhe luan mirë. Ne dolëm me vendosmëri të jashtëzakonshme dhe fituam edhe duke vuajtur. Kjo është një fitore që jep thellësi dhe bindje është një hap përpara”.

A dilni të forcuar nga kjo garë?

“Po, sepse duhej të bënim diçka më shumë. Në pjesën e parë na mbizotëroi Verona, ishim si kukulla. Pasi u rritë ritmin duke luajtur dhe duke nxjerrë pak karakter, fituam disa duele duke përmbysur rezultatin”./h.ll/albeu.com