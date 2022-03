Gareth Bale po i jep fund karrierës?

Legjenda e futbollit të Uellsit, Gareth Bale është afër vendosjes për t’i dhënë fund karrierës.

Sipas mediave spanjolle, ai do ta bëjë këtë nëse Uellsi nuk kualifikohet në Kupën e Botës.

Uellsiani ka qenë shumë herë jashtë fushës gjatë karrierës së tij për shkak të problemeve fizike, ndërsa së fundmi është spekuluar për lëndime të rreme për të mos luajtur.

Hapi i fundit drejt Katarit për Uellsin dhe Bale do të jetë fituesi i duelit në të cilin takohen Skocia dhe Ukraina dhe ajo ndeshje do të luhet në qershor, ndaj do të presim deri në verë për vendimin përfundimtar për tërheqjen e mundshme të Bale. /albeu.com/