Garë e fortë për kreun në La Liga

Java e 16-të në La Liga për Real Madridin dhe Barcelonën do të jetë më e vështirë në letër, ndërsa Atletico Madridi shpreson në ballafaqim më të lehtë.

Reali fitoi në javën e fundit ndaj Athletic Bilbaos 1:0 të mërkurën në mbrëmje, por duhet të luajë shumë më mirë kur do të ballafaqohet me Real Sociedadin të shtunën në orën 21:00 në stadiumin “San Sebastian”.

Diferenca e pikëve nuk është shumë e madhe në krye të tabelës dhe një gabim i mundshëm i skuadrës së drejtuar nga Carlo Ancelotti, mund t’i kushtojë.

Barcelona ka qenë edhe me fat në dy ndeshjet e para të ligës qëkur Xavi Hernandez e mori drejtimin e klubit si trajner, me fitore kontestuese përballë Espanyolit dhe Villarrealit.

Do të jetë skuadra e Real Betisit që do të udhëtojë në “Camp Nou” të shtunën në orën 16:15. Barça do të jetë pa disa lojtarë kyç si Pedri, Martin Braithwaite, Sergi Roberto e Kun Aguero.

Xavit do t’i duhet të bëjë rotacion në ekip pasi do të luajë ndeshje vendimtare në Ligën e Kampionëve kundër Bayern Munichut javën tjetër.

Vështirë për ta kaluar fazën e grupeve në “Champions”, e ka edhe Atletico Madridi që do të udhëtojë në Porto. Në fundjavë në kuadër të xhiros së 16-të, Atletico Madridi do të luajë të shtunën po ashtu në shtëpi ndaj Mallorcas në orën 18:30.

Atletico ka treguar dy fytyra deri tani në këtë edicion, derisa edhe rezultatet pozitive nuk i ka në vazhdimësi.

Skuadra e udhëhequr nga Diego Simeone herë pas here tregon vështirësi në shënimin e golave, por jo edhe në ndeshjen e fundit kur i realizoi katër gola ndaj Cadizit vikendin e kaluar.