Gara e kampionatit në top 5 ligat: Man City ka diferencën më të vogël nga vendi i dytë, PSG me fat

Manchester City kryeson në Angli. Vetëm një pikë larg Liverpoolit. Chelsea është i treti, por shumë prapa, plot 11 pikë.

Në Serie A, Milani është në vendin e parë. Më pas vjen Napoli dhe më pas Interi dhe Juve.

Në Bundesligë, Bayern tradicionalisht kryeson me diferencë. I dyti është Dortmundi me 6 pikë prapa.

Real Madrid, pavarësisht dështimit në El Clasico, kryeson në La Liga me 9 pikë epërsi. Vendi i 2 i takon Sevilla. Në vendin e tretë janë Barça me një ndeshje më pak dhe Atletico Madrid me diferencë plot 12 pikë.

PSG ka situatën më të mirë. Diferenca nga Marseja është 12 pikë. Duket se në Francë dihet kampioni. /albeu.com/