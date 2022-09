Galatasaray me të vërtetë këtë merkato vere ka bërë mrekullinë me transferimin e disa lojtarëve me emër të madh në Evropë.

Pasi Mauro Icardi dhe Milot Rashica zbarkuan në Stamboll për të firmosur kontratën e tyre, tashmë Galata ka arritur marrëveshjen edhe me Juan Mata i cili pak minuta më parë ka mbërritur në Turqi./ h.ll/albeu.com