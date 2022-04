Gafë e Donnarumma, portieri nuk gjen paqe te PSG (VIDEO)

PSG po përballet me Marseille dhe gjatë kësaj ndeshje deri më tani kanë qenë dy protagonistë: Neymar me golin e realizuar dhe Donnarumma me të dhuruarin.

Kampioni i Europës gaboi në minutën e 30-të të ndeshjes ndaj Marseille dhe Caleta Car e barazoi ndeshjen në 1-1.

Grossière erreur de Donnarumma, Caleta-Car égalise pour l'OM !pic.twitter.com/3pVhF8Jy4e — Ballon Rond (@ballonrondfc) April 17, 2022

Donnarumma është përfolur shumë për një largim nga PSG, madje sot u raportua se një rikthim te Milani në verë është i mundshëm. / h.ll/albeu.com