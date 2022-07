Gafa e UEFA-s, ngatërrojnë ekipet e finales të Superkupë së Europës

UEFA bëri një gafë dje që nuk shpëtoi pa u dokumentuar nga fansat e futbollit.

Ata po njoftonin tifozët rreth biletave për Superkupën e Europës, një ndeshje e cila është planifikuar të luhet më 10 gusht në Helsinki, ku në finale do të jetë Real Madrid, fituesi i Champions League dhe Eintracht Frankfurt, fituesi i Europa League.

Gabimi i UEFA-s ishte se në vend të Frankfurt, ata përmendën Romën, fituesen e Conference League. Megjithatë, zyrtarët e mediave sociale të UEFA-s e kuptuan shpejt gabimin e tyre dhe shpejtuan ta korrigjojnë postimin, megjithëse dëmi tashmë ishte bërë viral në mediat sociale./ h.ll/albeu.com

🎟️ UEFA Super Cup tickets go on sale next Tuesday 19 July – @RealMadrid vs @Eintracht.

🇫🇮 Helsinki Olympic Stadium

🗓️ Wednesday 10 August 2022

Full #SuperCup ticket details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) July 14, 2022