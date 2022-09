Gabimet e Ronaldos që i kushtuan me humbjen Man United (VIDEO)

Cristiano Ronaldo kishte një paraqitje tejet të dobët në ndeshjen e tij të parë të karrierës në Ligën e Evropës të enjten mbrëma.

Pesë herë fituesit të Topit të Artë iu dha vetëm starti i tij i dytë i sezonit për Manchester United, ku pësoi një humbje 1:0 ndaj Real Sociedad si vendas në “Old Trafford”.

Brais Mendez shënoi golin e vetëm të lojës nga pika e bardhë, pas një penalltie të diskutueshme për lojë me dorë kundër Lisandro Martinez.

Cristiano Ronaldo vs Real Sociedad 22/23 (H)

But apparently he doesn’t get enough chances. I run out of words to describe how overrated this guy is.pic.twitter.com/uvrEtyHKwL

— Nolo (@NoloFCB) September 8, 2022