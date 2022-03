Futet si zëvendësues, Eriksen shënon pas vetëm 2 minutash (VIDEO)

Eriksen e ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme rikthimin në Kombëtare.

Ai ka shënuar golin e dytë pas vetëm dy minutave që hyri në fushë në humbjen 4-2 që Danimarka pësoi ndaj Hollandës në miqësoren e zhvilluar në Johan Cruyff Arena. /albeu.com/

CHRISTIAN ERIKSEN SCORES TWO MINUTES INTO HIS RETURN TO INTERNATIONAL FOOTBALL!!! pic.twitter.com/BztWOVLGqM

Just 9 months after Christian Eriksen suffered a cardiac arrest at the Euros, he’s back playing for Denmark.

Incredible ❤️ pic.twitter.com/2j5mcloCbO

