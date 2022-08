Fundjavë sfidash, spikat Everton-Chelsea, të gjitha ndeshjet e tre kampionateve kryesore

Ditën e djeshme u luajtën ndeshjet e para të tre kampionateve kryesore të Evropës.

Në Angli startoi sezoni me ndeshjen Crystal Palace-Arsenal, ku skuadra e Artetës fitoi me rezultatin 0-2. Ligue 1 e nisi sezonin me sfidën Lyon-Ajaccio e cila përfundoi me rezultatin 2-1, dhe në Bundesliga, ishte Frankfurt-Bayern Munich të cilët u ndeshën në një sfidë e cila përfundoi 1-6 për bavarezët.

Sot janë ndeshjet e dytë të sezonit, ku spikat në orën 18:30 sfida Everton-Chelsea. Liverpool luan gjithashtu sot në orën 13:30 në transfertë ndaj Fulham, Tottenham i Conte-s do të përballet në shtëpi me Southampton. Në Francë PSG do të ndeshet ndaj Augsburg në shtëpinë e këtyre të fundit dhe në Gjermani, Dortmund do të ndeshet ndaj Leverkusen./ h.ll/albeu.com

Të gjitha sfidat e ditës së sotme: