Fundi më i çuditshëm i një karriere futbollistike: Dikur ishte një hap larg Topit të Artë, por sot shet fshesa me korrent!

Thomas Brolin (52-vjeç) ishte një nga personazhet më të njohur të futbollit në mesin e viteve ’90. Kur mbërriti te Leeds United në vitin 1995, sulmuesi suedez kishte statusin e një superylli të vërtetë, madje deri në atë vit ai ishte lojtari i huaj më i shtrenjtë i blerë ndonjëherë nga një klub anglez. Në atë kohë ai u pagua 4.5 milionë paund.

Me të në skuadër, Leeds dukej si pretendent për titull, por Brolin kishte probleme me dëmtimet dhe peshën, madje tifozët më vonë e shpallën lojtarin më të keq në historinë e klubit.

Ishte një hap i madh mbrapa nga viti i kaluar pasi Brolin ishte i katërti në nominimet për Topin e Artë pasi ndihmoi Suedinë në vendin e katërt në Kupën e Botës 1994. Në total ka luajtur 47 ndeshje për kombëtaren dhe ka shënuar 27 gola.

Periudha nga 1990 deri në 1995 ishte periudha e artë e karrierës së tij. Te Parma shënoi 20 gola në 130 ndeshje, duke fituar në këto pesë vite Kupën e Italisë (1991-1992), Kupën e Fituesve të Kupave (1992-1993), Kupën UEFA (1994-1995) dhe Superkupën UEFA ( 1993).

Por vetëm katër vite më vonë, Brolin do t’i japë lamtumirën futbollit në moshën 28-vjeçare. As një rikthim në Parma nuk mund të ndryshonte rrjedhën e karrierës së tij, ndërsa një aventurë e shkurtër te Crystal Palace shënoi vetëm biografinë e tij.

Megjithatë, jeta nuk u ndal me përfundimin e karrierës së tij për suedezin. Në fakt, ai pati shumë sukses, atë të shitjes së fshesave me korrent. Në vitin 1997, ai u takua me shpikësin suedez Goran Edlund.

Deri para disa vitesh ishte i papunë, por arriti të zhvillonte një fshesë me korrent që pastronte shumë më mirë, tërhiqej më lehtë nëpër shtëpi, është më e lirë dhe shumë moderne.

Brolin hyri në biznes si partner me 50% të aksioneve. Marka në fjalë është bërë ndërkohë më e njohura në Suedi. “Twinner” çdo vit shet më shumë se 130 mijë produkte dhe vetë kompania kap vlerën e miliona eurove.

Duke reflektuar për pensionin e tij të parakohshëm, Brolin pranoi se ishte një vendim i vështirë.

– Nëse dëshiron të luash në nivelin më të lartë, duhet të stërvitesh fort çdo ditë, por mua nuk më interesonte kjo. Kisha projekte të tjera në kokën time dhe kur u largova nga futbolli, një shpikës më propozoi idenë e tij dhe hapëm një kompani të përbashkët”, kujton Brolin.

– Të gjithë thonë se 28-vjec është shumë herët për pension futbolli, por varet se çfarë ke arritur në këto vite. Kam bërë shumë dhe jeta është shumë e shkurtër për të bërë gjëra të mërzitshme. Nëse diçka nuk ju “bën të lumtur, atëherë mos e bëni”, shtoi ai.

Nëse i hidhni një sy profileve të tij në rrjetet sociale, duket qartë se ai po argëtohet shumë. Ai poston shpesh foto nga pishina të ndryshme, duke luajtur golf, ski dhe hokej mbi akull, duke bërë barbekju.

Brolin dhuron një pjesë të të ardhurave të tij për bamirësi. Ai ka një kontratë me një organizatë për fëmijë, së cilës i dhuron 30% të të ardhurave nga shitja e produkteve. Ai merret edhe me prona të paluajtshme, ndërsa më parë ka qenë i angazhuar në biznesin farmaceutik dhe hotelierik.

Suedezi ka qenë gjithmonë një adhurues i garave me kuaj, dhe në fillim të shekullit të 21-të ai ishte gjithashtu një lojtar i rregullt pokeri, ai dikur ishte në 50 lojtarët më të mirë të pokerit në botë.

Nga të gjitha klubet që urrente të luante për Leeds United më shumë, ai ishte aq i dëshpëruar sa hoqi dorë nga paga e tij prej rreth 15,000 euro në javë për të luajtur në formë huazimi në Zurich për “vetëm” 1,000 euro në javë.

Kur u kthye verën e ardhshme, ai përsëri pati probleme me trajnerin e ri sepse një herë ishte vonë në stërvitje për shkak të një aksidenti automobilistik.

Ai tha se zogu goditi xhamin e përparmë, por thashethemet ishin se ai goditi një dre… Ai nuk erdhi në lojë një javë më vonë sepse shkoi të festonte 50-vjetorin e babait të tij. Në Leeds ai mori gjoba në shumën prej 100 mijë eurosh, që dikur ishte një shifër e pabesueshme.

Është e qartë se nuk ka më vend për futboll në jetën e tij, por duket se nuk e ka aspak problem këtë. /G.D albeu.com/