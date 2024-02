Fulham u tall me Bruno Fernandesin në rrjetet sociale, Ten Hag me reagim të ashpër ndaj klubit anglez

Trajneri i Manchester United, Erik ten Hag, është shfaqur i zemërua në konferencën e sotme për shtyp, ku kërkoi që Fulham t’i kërkojë falje Bruno Fernandes për postimin në TikTok.

Rivali i Manchester United nga Liga Premier ka publikuar në rrjetin social një video nga ndeshja e fundit ndaj Djajve të Kuq ku në fokus është futbollisti portugez.

Fernandes simuloi një faull gjatë një aksioni në ndeshjen kundër Fulhamit, duke u rrokullisur nga “dhimbja” dhe duke kërkuar një goditje dënimi dhe më pas e mori veten për mrekulli kur topi ishte sërish në zotërim të skuadrës së tij.

“It’s not right. It’s absolutely not right” 😡

Erik ten Hag says Fulham should apologise for a TikTok video poking fun at Bruno Fernandes during their win against Man Utd 😳pic.twitter.com/yNbeDf2xUb

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 29, 2024