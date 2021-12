Frikë nga “Omicron”, Mourinho anulon festën e Romës për Krishtlindje

‘Gazzetta dello Sport’ thekson se si prioritet tani për Romën është të përfundojë 2021 në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kështu klubi dhe skuadra po mendojnë vetëm për ndeshjen e ardhshme kundër Atalantas të shtunën dhe ndeshjen e fundit të vitit kalendarik kundër Sampdorias.

Roma ka marrë disa lajme të mira përpara ndeshjes së Atalantës, Nicolò Zaniolo mori pjesë në stërvitjen e skuadrës sot pas rikuperimit nga dëmtimi i muskujve.

Chris Smalling ishte gjithashtu në fushën e stërvitjes dhe punoi me ata që luajtën kundër Spezias të hënën në mbrëmje. Do të jetë e qartë nesër nëse ai do të jetë në gjendje të përballet me Atalantën në fundjavë.