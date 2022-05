Frikë në Francë, tifozët e rebeluar futen në fushë pasi Saint Etienne bie nga Ligue 1 (VIDEO)

St Etienne ka humbur me penallti kundër Auxerre dhe nuk do të jetë sezonin e ardhshëm në Ligue 1.

Kjo nuk është pritur mirë nga tifozët e tyre, që më të mbaruar ndeshja kanë pushtuar fushën.

Nuk kanë munguar flakadanet e hedhur si dhe sulmi ndaj futbollistëve, që vrapuan menjëherë drejt dhomave të zhveshjes.

St Etienne është një klub legjendar në Francë, pasi ka fituar 10 herë titullin kampion. Vetëm këtë sezon e barazoi PSG me tituj.

I wanted you to stay up @ASSEofficiel but turns out your fans have disgraced themselves, again.

You should be relegated out of French. League football.

Disgrace. pic.twitter.com/NUC1rFhDKw

— Matty O’Toole🇺🇦 (@MatthewHoneyma9) May 29, 2022