Frika nga dëmtimi i Rudigerit ka vënë në gatishmëri Gjermaninë dhe Real Madridin

Mbrojtësi i Real Madridit, Antonio Rudiger është zemra e mbrojtjes së Gjermanisë, për të cilën ata shpresojnë ta fitojnë Euro 2024, por statusi i tij përpara fazës eliminatore nuk dihet. 31-vjeçari duket se është lënduar gjatë festimeve të golit të barazimit të Gjermanisë në minutën e 92-të kundër Zvicrës.

Rudiger qëndroi poshtë pas festimeve dhe nuk dukej se kishte probleme me muskujt më parë, por mund të shihej duke mbajtur kofshën e tij më pas.

Me sa duket nëse çështja do të kishte ndodhur shumë më herët, ai do të ishte hequr si masë paraprake.

“Toni ka një problem të vogël me kofshën e tij. Do të duhet të shohim se çfarë do të ndodhë”.

“Shpresoj se nuk është asgjë serioze. Do të shohim, mund të jetë mjaft problematike”, shpjegoi Julian Nagelsmann për Diario AS në konferencën e tij për shtyp pas ndeshjes.

Veterani duket se nuk ka gjasa të ketë bërë ndonjë dëm serioz, por edhe mungesa e një jave mund ta përjashtojë atë deri në gjysmëfinale, në varësi të mënyrës se si do të zhvillohen ndeshjet.

Gjermania është gjithashtu pa partnerin e tij Jonathan Tah për shkak të pezullimit, pasi ai mori kartonin e dytë të verdhë kundër zviceranëve, që do të thotë nëse Rudiger nuk rikuperohet në kohë, ndeshja e tyre e ardhshme ka të ngjarë të shohë Ëaldemar Anton dhe Robin Koch në mes të mbrojtjes. /Telegrafi/