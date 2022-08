Frenkie de Jong “pengesë” për nënshkrimin e Bernardo Silvas me Barcelonën

Largimi i Frenkie de Jong është i detyrueshëm për FC Barcelona, ​​të paktën duke menduar për të ndjekur planin e tij për rinovimin e institucionit. Me vazhdimësinë e Pjanic dhe me siguri lamtumirë Nico në huazim, holandezi ka më shumë se sa duhet në skemat e Xavi, i cili preferon Bernardo Silva.

Manchester City e di se lojtari i tyre dëshiron të largohet dhe nuk do të bëjë presion për ta mbajtur atë, nëse Barcelona paguan atë që kërkon, ai do të jetë i tyre. Natyrisht, ky operacion është i kushtëzuar pa një mundësi tjetër të mundshme për shitjen e ndërkombëtarit me Holandën.

Qoftë për United apo Chelsea, De Jong duhet të largohet, fillimisht për të liruar masën e pagave dhe më pas për të hyrë në një shifër të lartë që do t’i lejonte atij të paguajë portugezin.

Bisedat mes Barcelonës dhe Bernardo Silvës janë të frytshme dhe do të kishte një marrëveshje paraprake për pesë sezone. Barcelona do të mendonte për një shifër më të ndryshueshme prej 60 milionë eurosh, megjithëse City konsideron se 80 janë të nevojshme për të zhbllokuar marrëveshjen. Edhe pse është një shifër e lartë, nëse De Jong largohet, tha se nënshkrimi do të jetë realitet./albeu.com