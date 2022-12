Franca ka arritur të shënojë edhe golin e dytë ndaj Marokut.

I sapo futur në lojë, në minutën e 79-të në vend të Dembele, Kolo Muani shënon në minutën e 80-të.

Tashmë Franca ka çuar rezultatin në 2-0, ku finalja ndodhet vetëm 10 minuta larg plus shtesat./h.ll/albeu.com

France 2-0

THEY HAVE DOUBLED THE LEAD!!pic.twitter.com/le4B1DQ8h9

— Fast GøaIs (@i6astv) December 14, 2022