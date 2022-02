Franca është duke ushtruar presion mbi teknikun francez, Zidane.

Traneri aktual i Francës, Deschamps do të jetë në stolin e ‘gjelave’ deri në përfundim të Kupës së Botës e cila do të zhvillohet në Katar. Pas këtij turneu prestigjioz, të dyja palët do të ndajnë rrugët e tyre. Franca është e vendosur për të nënshkruar një kontratë me Zidane pas Kupës së Botës.

Por sipas raportimeve të “RMC Sport”, Zidane është duke pritur një telefonatë nga PSG./ h.ll/albeu.com