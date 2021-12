Franca ashpërson rregullat në stadiume, këto janë vendimet që u morën

Fatkeqësisht, Franca ka bërë bujë këtë sezon për episodet e përsëritura të dhunës që kanë ndodhur në tribunat e stadiumeve të saj. Sulmohen futbollistët, pushtimet në fushë dhe ndeshjet janë pezulluar si pasojë e kaosit të krijuar nga radikalët, deri tani i pakontrollueshëm. Megjithatë, pas një takimi mëngjesin e sotëm mes përfaqësuesve të ligës, federatës dhe qeverisë, rregulloret janë shtrënguar për të kapërcyer këtë plagë që në fillim.

Çdo ndeshje e Ligës 1 ose e Ligës 2 do të pezullohet menjëherë në rast se një futbollist ose anëtar i ekipit të arbitrave lëndohet nga një objekt i hedhur nga tribuna. Në rast të një incidenti të një lloji tjetër në stadium, një grup ekspertësh në krizë do të mblidhen urgjentisht, pa përfshirë presidentët e klubeve dhe do të duhet të vendosin brenda një maksimumi gjysmë ore se çfarë do të bëjnë me ndeshjen, nëse duhet pezulluar apo rifilluar.

Në takimin e mëngjesit të sotëm, në të cilin Gérald Darmanin , Ministrja e Brendshme, Roxana Maracinean , Ministrja e Sporteve dhe Éric Dupond-Moretti , e Drejtësisë, kanë vendosur ndalimin e shitjes dhe futjes së shisheve plastike brenda fushave të futbollit “jo më vonë se 1 korriku 2022”. Edhe hyrja me fishekzjarre do të sanksionohet dhe përgjegjësit do të gjobiten financiare ose gjoba më të rënda .

Gjithashtu, nga sezoni i ardhshëm të gjitha klubet profesioniste në Francë do të duhet të kenë mjete sigurie si rrjeta mbrojtëse pas portave, të cilat mund të instalohen në çdo moment me rekomandimin e prefekturës së policisë në rast se konsiderohet përplasje me rrezikshmëri të lartë. Një sërë masash në përpjekje për të zhdukur vandalizmin që ka ndodhur së fundmi dhe që ka njollosur imazhin e futbollit francez. r.t/albeu.com