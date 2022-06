Foto e pazbuluar më parë, Lautaro Martinez si lojtar i Atletico Madrid (FOTO LAJM)

Lautaro Martinez sot është një nga lojtarët kryesorë të Interit, por një prapaskenë e pazbuluar më parë ka ndodhur në vitin 2017.

Ai firmosi kontratën e tij me Atletico Madrid, madje kishte kaluar edhe vizitat mjekësore. Por e papritura ndodh në momentin e fundit, Interi shfaqet në skenë dhe Lautaro ndryshon mendjen.

“El Toro” është duke bërë emër të madh në historinë e sulmuesve të Interit dhe ai nuk është penduar që ka zgjedhur Interin në sekondën e fundit./ h.ll/albeu.com

🚨📸 Exclusive photos from @mundodeportivo, on the day in 2017 that Lautaro Martínez signed contract with Atlético de Madrid. He even passed the medicals and his agent even admitted that deal was “99%” done, but then Inter appeared and Lautaro chose Inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/Qyquf2w5WA

— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) June 27, 2022