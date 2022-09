Formula matematikore që parashikoi kampionët e fundit të botës ka shpallur tashmë se kush do të fitojë Katar 2022

Në më pak se dy muaj do të nisë Botërori Katar 2022 , por tashmë ka një parashikim se kush do të jetë kampion.

Është se Joachim Klemen, agjent burse, ka vënë në zbatim një formulë për të ditur se kush do të shenjtërohet në eventin maksimal, pasi kishte marrë me mend se Gjermania do të ishte kampion në 2014 dhe Franca në 2018.

Kush do të jetë kampion në Botërorin e Katarit 2022

Joachim Klemen është një agjent burse që përfaqëson Liberum Capital Ltd dhe ka qenë në biznes për më shumë se dy dekada. Për këtë arsye, për të tretën herë radhazi Botërori, ai u inkurajua të parashikonte se kush do ta ngrejë kupën, shkruan albeu.com/

Formula e përdorur nga strategu merr në konsideratë forcën aktuale të ekipit dhe elementë që shkojnë përtej sportit. Klemen sqaron se këto ndikojnë në performancën e një skuadre.

Sipas agjentit të bursës, Kombëtarja e Argjentinës e Lionel Messit do të fitojë Kupën e Botës 2022 në Katar pasi do të mundi Anglinë në finale dhe Spanjën në gjysmëfinale.

Historia e parashikimeve të Klemen është pozitive, pasi ai mendoi se Gjermania do të ishte kampione në Brazil 2014 dhe Franca në Rusi 2018. /G.D albeu.com/