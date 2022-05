Formacionet zyrtare Villarreal-Liverpool, spanjollët do tentojnë mrekullinë

Sot në orën 21:00 do të luhet ndeshja e kthimit e gjysmëfinales së Champions League midis Villarrealit dhe Liverpool.

Skuadra e Klopp është e favorizuar në këtë ndeshje prej fitores 2-0 në ndeshjen e parë, por tekniku gjerman e ka theksuar se ndeshja nuk do të jetë e lehtë dhe se duhet të kenë kujdes nga ekipi i Emery.

Kjo sfidë pritet të ketë emocione dhe ku e pamundura mund të bëhet e mundur për spanjollët./h.ll/albeu.com

⭐ TEAM NEWS ⭐

The Reds to face @VillarrealCF tonight in the #UCL semi-final second leg! #VILLIV

— Liverpool FC (@LFC) May 3, 2022