Pas pak minutash do të luhet ndeshja midis Valcenias dhe Barcelonës.

Xavi në këtë ndeshje i ka besuar krahun e djathtë të sulmit anësorit francez, Dembele.

Ai do të jetë në mbështetje të Aubameyang bashkë me Ferran Torres.

Një rezultat pozitiv me tre pikë të fituara do të ishte një shtysë shumë e mirë për katalanasit pasi do të rënditeshin në vendin e 5-të me 42 pikë./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: