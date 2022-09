Inter do të luaj pas pak, në orën 12:30 ndaj Udineses në shtëpinë e këtyre të fundit.

Inzaghi do të bëjë sot pa Calhanoglu i cili pësoi një dëtmim pak ditë më parë. Në vendin e mesfushorit turk do të startojë Mkhitaryan dhe Acerbi gjithashtu do të zejë vendin e De Vrij në qendër të mbrojtjes.

Lautaro do të ketë koleg në sulm Edin Dzeko dhe jo Correa./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: