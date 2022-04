Formacionet zyrtare Southampton-Chelsea, Broja në tribunë (FOTO LAJM)

Pas pak do të luhet një sfidë interesante ku në letër duket e lehtë për Chelsean, por nuk mendohet se do të rezultojë e tillë.

Blutë e Londrës vijnë nga një humbje shokuese në Stamford Bridge në mesjavë ku u përballën me Real Madrid në Champions League, me spanjollët të cilët fituan me rezultatin 1-3.

Vihet re mungesa e Armando Brojës, i cili nuk do të jetë as në stol. Kjo gjë vjen pasi Chelsea dhe Southampton kanë rënë dakort në kontratën e huazimit të shqiptarit se ai nuk do të luantë në ndeshjet direkte ndaj njëri-tjetrit.

Formacionet zyrtare:

h.ll/albeu.com