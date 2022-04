Pas pak do të luhet një sfidë interesante në Premier League ndërmjet Southamptonit të Brojës dhe Arsenalit.

Ndeshja premton shumë , ku të dyja do të luajnë për fitore pasi tre pikët vlejnë shumë. Arsenal me tre pikë të fituara ditën e sotme do të ngjitej në zonën e Champions League, ku ky është qëllimi kryesor i tektnikut Arteta.

Nga ana tjetër Southampton nuk dëshiron të rrezikojë më ku pikët e humbura në ndeshjet e fundit janë të shumta./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: