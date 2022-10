Pas pak do të luhet sfida mes Sivasspor dhe Ballkanit, ndeshje e vlefshme për grupet e Europa League.

Ekipi nga Kosova do të japë maksimumin për të tentuar vendin e dytë të grupeve, pasi ata ndodhen në vendin e tretë me vetëm 1 pikë, ndërsa kundërshtarët e sotëm në vendin e dytë me 4 pikë./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: