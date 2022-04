Formacionet zyrtare Sassuolo-Juventus

Juventusi do të udhëtojë në transfertë për t’u përballur me Sassuolon në sfidën e javës së 34-të të Seria A, takim që do të nisë në orën 20:45 dhe luhet në stadiumin “Stadio Mapei-Citta del Tricolore”.

Bardhezinjtë e Missimiliano Allegrit aktualisht pozicionohen në vendin e 4-të, pozicion që të dërgon në Champions League sezonin e ardhshëm, ndërsa përballjen e sotme do të kërkojë 3 pikët për të blinduar këtë pozicion.

Sassuolo ndodhet në mesin e tabelës së klasifikimit pa një objetiv, teksa është e qetë edhe për përballjen me Juven.