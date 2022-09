Formacionet zyrtare/ Salzburg-Milan dhe Sevilla-City premtojnë spektakël

Champions League ka hyrë në fazën më interesante të saj, teksa në orën 21:00 do të luhen të tjera sfida të luftuara në këtë kompeticion.

Salzburg-Milan dhe Sevilla-Manchester City do të jenë dy nga ndeshjet që priten me entuziazëm nga tifozët, teksa skuadrat tashmë kanë rregulluar mëngët për të dhuruar emocione të forta në fazën e grupeve.

Për këto dy sfida trajnerët kanë bërë publike edhe lojtarët me të cilët do të zbresin në fushën e lojës, teksa do iu besojnë 90-të minuta të zjarrta në kërkim të fitoreve.

Formacionet zyrtare Salzburg-Milan:

Formacionet zyrtare Sevilla-Manchester City:

Sevilla: Bono, Acuna, Carmona, Delaney, Gudelj, Isco, Navas, Nianzou, Papu Gomez, Rakitic, Telles.

Manchester City: Ederson, Akanji, Cancelo, De Bruyne, Dias, Foden, Gomez, Grealish, Haaland, Rodri, Bernardo Silva. /h.ll/albeu.com