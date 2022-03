Në orën 20:45 do të luhet finalja e play-off midis Portugalisë dhe Maqedonisë së Veriut.

Kjo është një ndeshje direkte ku fituesi merr një biletë për në Kupën e Botës, Katar 2022. Portugezët vijnë nga një fitore me rezultatin 3-1 ndaj Turqisë ndërsa maqedonasit me fitoren e pabesueshme ndaj Italisë me rezultatin 1-0.

Ronaldo me shokë nuk u lejohet hapi fals apo gabimet në fushë pasi kjo ndeshje ka vlerën e një finaleje./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: