Portugalia dhe Zvicra do të përballen në 1/8 e finales me ndeshjen e cila starton në 20:00.

Fernando Santos ka lënë në stol Cristiano Ronaldon, ndërsa Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri e nisin titullar.

Ndërkohë, fituesi i këtij çifti do të përballet në cerekfinale me Marokun, me këta të fundit që eliminuan Spanjën me penallti.

Formacionet zyrtare: