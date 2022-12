Formacionet zyrtare: Portugali-Kore e Jugut

Janë publikuar formacionet zyrtare për ndeshjen mes Portugalisë dhe Koresë së Jugut, e vlefshme për fazën e grupeve të Kupës së Botës.

Ndeshja fillon në orën 16:00 dhe do të jetë e vlefshme për Grupin H.

Portugalia e ka siguruar kualifikimin, teksa me 1 pikë e mbyll në vend të parë.

Koreja e Jugut do një fitore me 2 gola diferencë, duke shpresuar që të barazojnë Gana dhe Uruguai (ose Uruguai të mos fitojë thellë me Ganën)

Te Portugalia luan titullar Cristiano Ronaldo.

Më poshtë mund të shihni formacionet zyrtare.