Franca do të përballet me Kroacinë në transfertë në kuadër të ndeshjes së dytë të Nations League, takim që do të nisë në orën 20:45.

Një përballje interesante mes dy kombëtareve të cilat do të kërkojnë fitoren e parë në këtë turne, pasi në duelet e para dolët me zero pikë.

Me interes pritet reagimi i “Gjelave” të cilët konsiderohen edhe si favoritët e grupit të parë në Ligën A, teksa janë bërë publike edhe formacionet zyrtare të kësaj përballje./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: