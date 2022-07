Formacionet zyrtare/ Inter luan ndeshjen e parë miqësore ndaj Luganos, Asllani titullar

Inter do të luajë në orën 18:30 ndeshjen e parë zyrtare ndaj Luganos.

Pas një ndeshjeje stërvitore ndaj Milanesse, të cilët zikaltrit e fituan me rezultatin e thellë 10-0, sot do të zbresin në fushë me fanellat e reja për të sfiduar Luganon.

Në këtë përballje titullarë do të jetë edhe mesfushori i kombëtares shqiptare, Kristjan Asllani, i cili në mesfushë do të ndihmohet nga Mkhitaryan, edhe ky i fundit blerje gjatë kësaj merkatoje.

Inzaghi ka gjetur dyshen e ëndrrave në sulm, pasi që nga minuta e parë do të luajnë së bashku edhe Romelu Lukaku me Lautaro Martinez.

Formacionet zyrtare:

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, Fontanarosa, Darmian, Bellanova, Asllani, Agoume, Mkhitaryan, Gosens, Lukaku, Lautaro.

Lugano: Saipi, Ziegler, Durrer, Celar, Haile-Selasie, Sabbatini, Valenzuela, Doumbia, Babic, Daprelà, De Jesus. /h.ll/albeu.com