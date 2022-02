Për pak çaste fillon derbi midis Espanyol-Barcelona.

Xavi ka lënë në stol Aubameyang dhe ka aktivizuar në repartin ofensiv treshen Gavi-Ferran Torres-Adama Traore.

Nëse Barcelona do të mund të fitojë sot, do të ngjitej automatikisht në vendin e katërt me 41 pikë, pra do të futej në zonën e Champions.

Bie në sy dhe aktivizimi si titullar i Keidi Bare në radhët e Espanyol./h.ll/albeu.com