Pas pak do të luhet sfida ndërmjet Crystal Palace-Liverpool.

Të kuqtë e Kloop do të tentojnë me patjetër fitoren dhe nuk i lejohet asnjë hap i gabuar në këtë sfidë.

Liverpool-it i duhet fitorja për të vazhduar ushtrimin e presionit ndaj Manchester City të cilët ndodhen në krye të tabelës me 57 pikë. ‘The Reds’ ndodhen në vendin e dytë aktualisht me 45 pikë, ndërsa Crystal Palace në vendin e 13-të me 24 pikë./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: