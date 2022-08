Formacionet zyrtare: Chelsea-Tottenham

Çelsi pret në shtëpi Totenhemin në derbin e Londrës që luhet në javën e dytë të Premier Ligës, me të dyja skuadrat që kërkojnë të marrin fitoren e dytë.

“Blutë” e drejtuar nga Tomas Tuhel fituan me vështirësi sfidën e parë përballë Evertonit në transfertë me rezultatin 0-1. Nga ana tjetër, Spërsat e Antonio Kontes, mundën me përmbysje Sauthemptonin, me shifrat 4-1.

Sulmuesi i Kombëtares shqiptare, Armando Broja, do ta nis këtë takim nga stoli, ashtu si në ndeshjen e parë përballë Evertonit.

Formacionet startuese:

Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Koulibaly; Loftus-Cheek, Kante, Jorginho, Cucurella; Mount, Havertz, Sterling.

Tottenham: Lloris, Romero, Dier, Davies, Emerson, Höjbjerg, Bentancur, Sessegnon, Kulusevski, Son, Kane. /albeu.com/