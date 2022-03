Formacionet zyrtare Arsenal-Liverpool (FOTO LAJM)

Pas pak minutash do të startojë ndeshja midis Arsenal dhe Liverpool, e vlefshme për Premier League.

Arsenal ka bërë një rrugëtim të mirë në kampionat ku ka 5 fitore radhazi, që nga data 10 shkurt. Arteta ka rikthyer një frimë fituesi në ekip dhe djemtë e tij po e zbatojnë me përpikmëri.

Liverpool gjithashtu nuk njeh humbje, dhe madje sot do të bëjë maksimumin për të arritur te fitorja dhe kështu do të ngushtonte distancën me vetëm një pikë nga kryesuesit e Manchester City./ h.ll/albeu.com

Formacionet zyrtare: