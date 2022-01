Formacionet zyrtare Arsenal-Burnley

Arsenali dhe Burnley do të përballen mes tyre në ndeshjen e javës së 23-të të Premier Leagues, sfidë e cila do të nisë në orën 15:00.

Topçinjtë presin në shtëpi Burnleyt në takimin i cili pritet të zhvillohet në stadiumin Emirates.

Për këtë takim janë publikuar edhe formacionet zyrtare të sfidës, me trajnerët që kanë vendosur se cilat do të jenë lojtarët që do të nisin takimin e ditës së sotme nga minuta e parë.

Formacionet zyrtare:

Arsenal: Ramsdale; Holding, White, Gabriel, Tierney; Lokonga, Odegaard; Saka, Smith-Rowe, Martinelli; Lacazette;

Burnley: Pope; Roberts, Tarkowski, Mee, Pieters; Vydra, Westwood, McNeil, Brownhill; Lennon, Jay Rodriguez /h.ll/albeu.com