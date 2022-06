Formacionet e mundshme të finales Itali-Argjentinë, Bonucci-Chiellini për të ndalur Messi-Lautaro

Fituesi i Kampionatit Evropian ndaj fituesit të Kupës së Amerikës. Kjo do të jetë finalja sot në mbrëmje, ku Italia do të përballet me Argjentinën.

Në orën 20:45, në Wembley, do të jetë një përballje shumë mbresëlënëse, ku dy ekipe shumë në formë do të përballen së bashku. Hera e fundit për Italinë në këtë stadium, ishte në finale pak a shumë një vit më parë, ku mposhtën Anglinë dhe për t’u shpallur kombëtarja më e mirë në Evropë.

Ndërsa nga ana tjetër, Argjentina është në një formë të jashtëzakonshme, pasi ka që në 3 korrik të vitit 2019 pa pësuar një humbje. Ekipi i Argjentinës ka 31 ndeshje pa pësuar një humbje.

Formacionet e mundshme:

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmeiri, Pessina, Jorginho, Barella, Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Argjentina (4-3-3): Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso, Messi, Lautaro, Di Maria./ h.ll/albeu.com