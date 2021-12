Sot në mbrëmje luhet sifda midis Salernitana-Inter.

Inter ka si synim të vazhdojë të krijojë distancë midis rivalëve të tyre si Milan dhe Napoli. Zikaltërit momentalisht ndodhen në vendin e parë me 40 pikë dhe ndiqen nga Milan me 39 pikë dhe Atalanta me 37 pikë.

Ekipi i Simone Inzaghit ndodhet në një moment shumë të mirë pasi ka arritur kualifikimin nga grupet e Champions League dhe kryesimin e tabelës e Seria A. / h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: