Formacionet e mundshme Milan-Juventus

Sot në mbrëmje do të luhet sfida e shumëpritur midis Milan-Juventus.

Një ndeshje që secili prej dy ekipeve do të tentojë me patjetër fitoren. Milan i duhet të vazhdojë me patjetër rrugëtimin për skudeto dhe t’i ushtrojë presion kampionëve në fuqi, Inter-it. Ndërsa Juventus është në ndjekje të zonës evropiane.

Lajme të mira për Piolin pasi tekniku ka rikuperuar Tonalin dhe Romagnolin për këtë derbi italian. Juventus do të bëjë sot pa Bonuccin, Chiesan dhe Ramsey./ h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: