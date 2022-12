Formacionet e mundshme Koreja e Jugut-Portugali: Shpresa e fundit për koreanët, për vendin e parë portugezët

Me përfundimin e fazës së grupeve të Kupës së Botës në Katar, sonte do të dimë se cilat skuadra do të jenë në 1/16 dhe cilat do të kthehen në vendin e tyre.

Megjithatë, ka edhe disa që tashmë e dinë fatin e tyre, si Portugalia, e cila përballet sot me Korenë e Jugut.

Skuadra e Fernando Santos dhe sigurisht Cristiano Ronaldos, pas dy fitoreve ndaj Ganës dhe Uruguait, ka siguruar vazhdimin e tyre në turne.

Megjithatë, Portugalia nuk është indiferente ndaj lojës, pasi ende nuk e ka siguruar vendin e parë. Megjithatë, Koreja e Jugut ka një motivim më të madh.

Skuadra e Paolo Bentos ka mbetur me një pikë pas dy ndeshjeve të para, nuk ka impresionuar me performancën e tyre teksa kanë nevojë për një fitore, e cila mund të mos jetë e mjaftueshme. Prandaj janë favoritët për t’u eliminuar nga grupi, por do të luajnë sa më shumë kundër Portugalisë.

FORMACIONET E MUNDSHME

Koreja e Jugut 4-2-3-1: Kim Sung-gyu – Kim Moon-hwan, Kim Min-yae, Kwon Kyung-won, Kim Jin-soo – Inbum Hwang, Son Joon-ho – Jeong Woo-jeong, Lee Jae-sung, Son Heung-min – Hwang Ui-jo.

Portugali 4-3-3: Diogo Costa – Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro – Carvalho, Neves, B. Silva – Bruno Fernandes, Ronaldo, Felix. /G.D albeu.com/