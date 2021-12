Formacionet e mundshme dhe statistikat, Roma-Inter (FOTO LAJM)

Sot në orën 18:00 në stadiumin Olimpico të Romës do të luhet supersfida midis Romës dhe Inter-it.

Nuk ka dyshime që kjo sfidë do të jetë e mbushur me emocione dhe spetakël nga të dyja ekipet kur lufta për të marrë 3 pikët është e ndezur. Për zikaltërit fitorja është shumë e rëndësishme për arsye se zikaltërit e Inzaghit kanë betejën e hapur për Skudeto. Të dyja klubet italiane do të kenë disa mungesa shumë të rëndësishme sot, si El Shaaraëy, Pellegrini apo De Vrij dhe Darmian./h.ll/albeu.com

Formacionet e mundshme: